Marcada na pele! Fã faz tatuagem com rosto de Renata, campeã do BBB25

A campeã do BBB25, Renata Saldanha, foi surpreendida na manhã desta quarta-feira (23), durante o café da manhã com Ana Maria Braga no programa Mais Você, da TV Globo.

Imagens de uma tatuagem feita por uma fã com o rosto da bailarina deixaram Renata em choque. “Nossa, fiquei excelente. Fiquei linda!”, afirmou a cearense, em tom descontraído.

A tatuagem na coxa da professora de educação física Vilma Sousa, também natural de Fortaleza, foi feita por César Botelho, tatuador especialista em realismo, que demorou 5h30 para concluir o trabalho. “Muito obrigada. Me sinto até lisonjeada por alguém ter me tatuado na perna”, afirmou Renata.

O profissional usou os stories do Instagram para compartilhar com seus seguidores que a vencedora do BBB 25 ficou feliz ao ver o resultado do trabalho feito por ele, mencionando a bailarina. “Meu Deus, ela curtiu. Obrigada Renata Saldanha”, escreveu o profissional.