Campanha de Páscoa do RioSolidario arrecada mais de 15 mil caixas de bombons

A ação contou com a solidariedade de diversos doadores e parceiros - Foto: Divulgação/ RioSolidário

A Campanha Páscoa Solidária, promovida pelo RioSolidario – Obra Social do Rio de Janeiro, superou as expectativas e arrecadou mais de 15 mil caixas de bombons neste ano. A ação contou com a solidariedade de diversos doadores e parceiros, e teve como objetivo levar alegria e esperança para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social durante o período da Páscoa.

A Presidente do RioSolidario, Paola Figueiredo, falou sobre a importância da mobilização coletiva: "A solidariedade transforma realidades. Essa campanha é a prova de que juntos podemos fazer a diferença na vida de quem mais precisa".

As doações foram distribuídas a 100 organizações da sociedade civil localizadas em diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo o trabalho dessas instituições que atuam diretamente com o público infanto-juvenil.

Com a campanha, o RioSolidario reforça seu compromisso com a promoção da cidadania, da solidariedade e da inclusão social, mobilizando a sociedade em prol de ações concretas que fazem a diferença na vida de milhares de famílias fluminenses.

"A Páscoa é tempo de renovação e partilha. Ver o sorriso das crianças ao receber um simples gesto de carinho nos motiva a seguir trabalhando com ainda mais dedicação", destacou a Presidente de Honra do RioSolidario, Analine Castro.