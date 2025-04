PM prende acusado de ser 'linha de frente' do 'TCP' no Rio

Policiais militares do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 41º BPM (Colégio), após trabalho de monitoramento, análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na manhã desta quarta-feira (23), na Rua Embaú, nas proximidades da Comunidade Beira-Mar, na Pavuna, Zona Norte do Rio, o acusado, ligado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), Matheus Neto de Queiroz, vulgo Rex, de 27 anos.

De posse de informações e, quando em patrulhamento no endereço mencionado na denúncia, policiais conseguiram localizar e prender o traficante, que é gerente geral e segundo na hierarquia do tráfico de drogas da Comunidade Para-Pedro, localizada entre os bairros de Colégio e Irajá, Zona Norte do Rio. Com ele foi apreendida uma motocicleta Honda PCX, na cor azul, que vai ser apurada se seria produto de roubo.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à 39ª DP (Pavuna), onde foi confirmado um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de Recaptura, onde trata-se de apenado em cumprimento de pena em regime semiaberto, usufruindo de saída temporária de Visita Periódica ao Lar (VPL), com notícia de evasão em 20/08/2022. A simples notícia de que o apenado, cumprindo pena nesse regime, deixou a unidade prisional e não retornou, sem apresentar qualquer justificativa, sendo suficiente para caracterizar sua evasão, onde cumpria uma pena de 8 anos de reclusão em regime fechado, pelos crimes de Receptação e Roubo Majorado.

Leia também

Vasco sofre com cansaço de nomes importantes durante o segundo tempo das partidas

Flamengo inicia Libertadores 2025 com mesma campanha das últimas duas edições



Com várias passagens pelo sistema prisional, consta ainda em sua ficha criminal, anotações como: Roubo Majorado, Homicídio e Receptação e Associação para Tráfico de Drogas. Conduzido a uma unidade do sistema penitenciário da SEAP/RJ, ele já se encontra acautelado à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre sobre a localização de foragidos da Justiça, favor denunciar a sua localização pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido