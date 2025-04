Flamengo inicia Libertadores 2025 com mesma campanha das últimas duas edições

Após o empate em 0x0 contra a LDU, na terça (22), em Quito, o Flamengo chegou a segunda partida sem vencer nesta edição de Libertadores. Com quatro pontos, a campanha é a mesma das últimas edições, quando o time começou com uma vitória, um empate e uma derrota. Na sequência, o clube não foi bem no mata-mata.

O alerta está ligado na Gávea porque o clube está fora da zona de classificação para as oitavas de final. Além da semelhança com campanhas recentes, a falta de resultados nesta edição preocupa, já que o clube não tem demonstrado um bom futebol.

Na Libertadores de 2025, o Flamengo estreou vencendo o Deportivo Táchira, da Venezuela, fora de casa, em seguida acabou perdendo para o Central Córdoba, da Argentina, no Maracanã e na terça (22) empatou em 0x0 com a LDU, na altitude de Quito.

Leia também:

▶ Fé e devoção: missas em homenagem a São Jorge reúnem fiéis em São Gonçalo e Niterói

▶ Grupo de artista de Maricá apresenta exposição 'A Terapia da Arte'

Tanto em 2023 quanto em 2024, o Flamengo conseguiu a classificação para a fase mata-mata, mas não se deu bem. Em 2023, o time foi eliminado pelo Olímpia, do Paraguai, nas oitavas de final e, em 2024, saiu nas quartas para o Peñarol, do Uruguai.

Na edição de 2023, o Flamengo estreou com derrota para o Aucas, do Equador, fora de casa. Na segunda rodada, venceu o Ñublense, do Chile, no Maracanã, e depois empatou com o Racing, da Argentina, fora de casa.

Já em 2024, o Rubro-Negro empatou em sua estreia com o Millonarios, da Colômbia, fora de casa, venceu no Maracanã o Palestino, do Chile, e foi derrotado pelo Bolívar, na altitude.

O Flamengo está atrás de LDU (cinco pontos) e Central Córdoba (quatro) no Grupo C. O time argentino ainda joga nesta rodada e vai enfrentar o Deportivo Táchira (ainda sem pontos) na quinta-feira. O próximo jogo rubro-negro pelo torneio sul-americano será no dia 7 de maio, contra o Central Córdoba, na Argentina. Depois, enfrentará LDU e Táchira no Maracanã.