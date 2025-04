Vasco sofre com cansaço de nomes importantes durante o segundo tempo das partidas

O empate do Vasco por 0x0 contra o Lanús, na terça-feira (22), em São Januário, deixou claro mais um desafio enfrentado pelo técnico Fábio Carille: cansaço de jogadores importantes na etapa final de jogo.

Contra os argentinos, Coutinho e Nuno Moreira, principais armas ofensivas e de construção do Cruzmaltino, acusaram uma queda de condicionamento físico no segundo tempo e precisaram deixar o gramado. O meia saiu para entrada de Adson aos 22 minutos e o português foi substituído por Alex Teixeira aos 35.

O camisa 11 foi titular com Carille em 16 vezes. Ele só não foi substituído em duas partidas neste período. Nuno Moreira, por sua vez, começou nove vezes como titular, mas não conseguiu jogar os 90 minutos em nenhum ocasião. Vale lembrar que o atleta chegou ao Rio, quando já estava no meio da temporada europeia, iniciada em agosto do ano passado.

Leia também:

▶ Fé e devoção: missas em homenagem a São Jorge reúnem fiéis em São Gonçalo e Niterói

▶ Grupo de artista de Maricá apresenta exposição 'A Terapia da Arte'

Durante a coletiva de imprensa pós jogo, Carille reconheceu o cansaço de alguns nomes na segunda etapa e apontou a maratona de jogos como um dos fatores para o problema de criação da parte ofensiva.

"Fisicamente não se consegue trabalhar nada. O cansaço de uma partida bate 48 horas depois. O de sábado bateu ontem. Hoje já temos que encher o tanque, tem outro jogo puxado. Vamos ter uma pausa. Quatro dias para o jogo contra o Cruzeiro. E depois três dias para o Operário. O descanso é maravilhoso para nós. Não tem o que treinar (nessa sequência), não tem parte física. É recuperar e jogar. De vez em quando pode tirar um ou outro. Nuno não tem histórico de lesão, já te dá uma sequência maior. É ver o dia a dia para saber da resposta deles", disse Carille.

Agora, o Vasco terá quatro dias de descanso até o próximo compromisso. A equipe enfrenta o Cruzeiro no domingo, pela sexta rodada do Brasileirão. A partida acontece no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, às 18h30 (de Brasília).