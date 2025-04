Foragido é preso ao ser flagrado enterrando arma em terreno baldio em Maricá

Com o foragido, foram apreendidos um revólver, munições, uma bolsa azul e R$ 66 em espécie - Foto: Divulgação

Um homem foi preso enquanto enterrava um revólver em um terreno baldio em Maricá, nesta segunda-feira (12). Em nome do acusado, ainda havia dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de furto e tráfico de drogas, expedidos pela Vara de Execução Penal de João Pessoa, na Paraíba.

Policiais militares do 12º BPM realizavam patrulhamento na Rua 125, localizada no bairro Ponta Negra, quando receberam a denúncia sobre a presença de um homem armado, supostamente envolvido com roubos na região. Ao chegarem ao terreno baldio, os agentes flagraram o foragido enterrando um objeto.

Durante buscas no local, os agentes localizaram uma arma, uma bolsa azul, 26 munições intactas e duas deflagradas. Além disso, apreenderam R$ 66 em espécie.

O foragido da Justiça e o material apreendido foram encaminhados à 82ª DP (Maricá), onde o acusado foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e também responderá pelos outros crimes.