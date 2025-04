Imagens revelam fuga de motorista de van após atropelar e matar corredor na BR-101

Acusado foi preso dias depois do acidente - Foto: Divulgação

Câmeras de segurança às margens da BR-101 registraram o momento em que um motorista de van, identificado como Everton Oliveira Lessa da Costa, de 37 anos, fugia após atropelar e matar o corredor amador Lucas Celestino de Oliveira, de 27 anos, no dia 8 de abril, em São Gonçalo.





Nas imagens, o veículo da linha M557 (Boa Vista x Rio de Janeiro) aparece trafegando com sinais visíveis de danos na parte dianteira, incluindo o farol e o para-brisa do lado do passageiro — indícios de que o impacto foi forte. O caso gerou grande comoção na cidade.

Após uma semana de investigações, Everton foi preso no dia 16 de abril por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. A prisão ocorreu após o acusado se apresentar à delegacia, acompanhado de seu advogado. A Polícia Civil segue com diligências para concluir o inquérito dentro do prazo da prisão temporária.