Homem é preso por tráfico de drogas em Piratininga, Niterói

Um homem de 30 anos foi detido na tarde desta segunda-feira (21) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Avenida Ciclovia Chico Xavier, no bairro de Piratininga, Região Oceânica de Niterói. Segundo informações, policiais da 5ª Companhia do 12º BPM, receberam denúncias sobre a tentativa de implantação de um ponto de venda de entorpecentes na localidade.

Durante patrulhamento, por volta das 17h, os agentes identificaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao abordá-lo, foram encontrados com ele 10 trouxinhas de maconha, 8 pinos de cocaína, 7 pedras de crack, além de um aparelho celular e R$ 319 em dinheiro.

O suspeito, 30 anos, possui, segundo a polícia, três passagens anteriores por tráfico de drogas. Ele foi conduzido à 81ª DP (Itaipu),onde responderá por tráfico ilícito de entorpecentes.