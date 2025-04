Praça Zé Garoto recebe mais uma edição do tradicional Encontro LGBTI+

No próximo domingo, 27 de abril de 2025, a partir das 17h, a Praça Zé Garoto, em São Gonçalo, será novamente o cenário do 82º Encontro LGBTI+, um evento cultural que há mais de uma década promove a arte, a diversidade e a resistência da comunidade LGBTI+ local. Organizado pelo Grupo Gay Atitude, o encontro ocorre tradicionalmente no último domingo de cada mês, oferecendo um espaço seguro e acolhedor para expressões artísticas e culturais.

Desde 2014, o Encontro LGBTI+ se consolidou como um dos eventos mais longevos e significativos da cena cultural gonçalense. Ao longo dos anos, o palco do evento já recebeu artistas de diversos estilos, do pop ao rock, do vogue às danças urbanas, sempre valorizando talentos locais. Muitos desses artistas iniciaram suas carreiras no evento e hoje se apresentam em grandes festivais, como o Rock in Rio, evidenciando que São Gonçalo é um verdadeiro berço de talentos LGBTI+ na música e na dança.

Encontro LGBTI+ chega à 82ª edição celebrando arte e diversidade em São Gonçalo | Foto: Divulgação

Leia também:

Atrás da liderança do grupo, Vasco recebe o Lanús buscando também alívio para Carille

Flamengo visita a LDU, em Quito, buscando mudar retrospecto ruim na altitude



O Presidente atual e produtor cultural Walace Ferreira destaca a importância do evento para a comunidade:

"Sei o quanto esse evento é importante para as pessoas LGBTs de nossa cidade, que muitas das vezes não vão a outros eventos por medo do preconceito. Mas aqui têm a liberdade de ser quem são, sem medo, e estamos aqui desde 2014, todo último domingo do mês, para provar isso."

Aloísio Reis, fundador da ONG Grupo Gay Atitude e um dos organizadores do evento, reforça o caráter de resistência do encontro:

"Já fomos muito atacados e tentaram diversas vezes nos impedir de realizar esse evento. Afinal, um evento que acontece todo mês é, sem dúvidas, o pesadelo dos preconceituosos. Muitos políticos, homofóbicos e até prefeitos já tentaram acabar com esse evento. Então, somos mais do que um evento, somos um símbolo de luta e resistência por nossa comunidade."

A entrada é gratuita, e o evento é aberto a toda a população. A Praça Zé Garoto está localizada no bairro de mesmo nome, número 15.

Serviço:

Evento: 82º Encontro LGBTI+ de São Gonçalo

Data: Domingo, 27 de abril de 2025

Horário: 17h às 22h

Local: Praça Zé Garoto, São Gonçalo

Entrada: Gratuita