Sexta da Paixão, Tiradentes e São Jorge: Confira o que abre e fecha nos feriados do mês de abril

Os shoppings funcionarão com horários diferenciados no feriado - Foto: Divulgação

Os shoppings funcionarão com horários diferenciados no feriado - Foto: Divulgação

Para este ano, o Estado do Rio de Janeiro se prepara para um "megaferiadão": começando nesta Sexta-feira Santa (18), Páscoa (20), feriado de Tiradentes na segunda (21) e Dia de São Jorge na terça (23) se juntam em um "recesso" de cinco dias.

Em razão dessas datas, o funcionamento de diversos serviços públicos e privados sofrerá alterações.



Para auxiliar a população, O SÃO GONÇALO listou o que abre e o que fecha nestes dias:

Leia também

Governo do RJ divulga 1.431 vagas de trabalho com salários de até R$ 4.554

Maricá abre inscrições para curso de nanotecnologia voltado a professores



Prefeitura de São Gonçalo

A partir desta Sexta-Feira Santa (18), até a próxima quarta-feira (23), feriado do Dia de São Jorge, todas as repartições municipais estarão fechadas. O prefeito Capitão Nelson decretou ponto facultativo na próxima terça-feira (22). Os serviços essenciais vão funcionar durante todo o feriadão. Todos os locais voltam a funcionar normalmente na quinta-feira (24).

Saúde SG

Todas as unidades de urgência e emergência de saúde municipais vão funcionar 24h durante todo o período, além do centro de atenção psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três).

Também estarão funcionando 24h as Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; os prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; assim como a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto. Os testes para detectar o coronavírus estarão disponíveis nas Umpas.

Caso haja necessidade de aplicação da vacina antirrábica humana nos casos de acidentes, o paciente terá o serviço nos polos Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto, na segunda (21); e no Hélio Cruz, em Alcântara, na sexta (18) e na terça (22), das 8h às 12h. Os polos abrem, exclusivamente, para a aplicação desta vacina.

Quando necessária a aplicação do soro antirrábico, o paciente é encaminhado ao PSC, no Zé Garoto, que funciona 24h todos os dias. Em casos de acidentes graves que necessitam de atendimento de urgência ou emergência, fora do horário de atendimento nos polos sanitários, o paciente pode procurar o PSC para avaliação.

Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada estarão fechadas de sexta-feira (18) até quarta-feira (23). São elas: todos os postos de saúde, clínicas, PAMs, CER III, Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade, Clínica Municipal da Criança, Espaço Rosa, polos sanitários e outros Caps. A Secretaria informa que todas as unidades voltam a funcionar normalmente na próxima quinta-feira (24).

Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói publicou o Decreto Nº 256/2025, no Diário Oficial do Município, onde estabelece o ponto facultativo nas repartições públicas municipais, no dia 22 de abril (terça-feira), sem prejuízo dos serviços essenciais.

Saúde Niterói

As unidades de saúde com atendimento de urgência e de emergência da Prefeitura de Niterói funcionarão 24 horas por dia durante o feriado.

Os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca. As equipes do Samu estarão de prontidão com sua frota completa.

Também estarão com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III) Alcenir Veras da Silva e os serviços de Residência Terapêutica (SRT).

Já as Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde, módulos do Programa Médico de Família, o Centro de Convivência e Cultura de Niterói, e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Herbert de Souza, Casa do Largo e Monteiro Lobato seguem o decreto municipal e não abrirão nesta sexta-feira (18), retornando com as atividades ambulatoriais na próxima quinta (24).

Enel

Nos feriados desta sexta-feira Santa (18), Tiradentes (21) e Dia de São Jorge (23), a companhia manterá equipes trabalhando normalmente [atendentes, operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros] para garantir o fornecimento de energia em toda a sua área de concessão.

As lojas de atendimento da Enel estarão fechadas nestas datas, com o atendimento operando normalmente nos demais dias, incluindo a próxima terça-feira (22), das 8h às 16h.

Os serviços da companhia estarão disponíveis pelos canais digitais, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana: site da empresa www.enel.com.br; perfis Enel Clientes BR no Facebook e X (antigo Twitter); WhatsApp, com a atendente virtual Elena, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608; aplicativo Enel Rio, disponível para Android e iOS; e por meio da Central de Relacionamento 0800 28 00 120.

Shoppings

- Partage São Gonçalo

O shopping terá horários especiais para os feriados dos dias 18, 21 e 23 de abril.

. Lojas e quiosques funcionarão das 15h às 21h, com funcionamento facultativo das 11h às 15h;

. Áreas de alimentação e lazer, das 11h às 21h;

. Bares e restaurantes do jardim abrirão das 11h às 22h;

. Academia funcionará das 8h às 18h;

. Cinema: conforme programação em cartaz;

. Órgãos públicos como Detran, Tribunal Regional Eleitoral, Secretarias e SINE: não haverá expediente durante os dias de feriado.

- Pátio Alcântara

. Sexta-feira Santa (18):

Lojas e Quiosques: 9h às 18h

Praça de Alimentação: 10h às 18h

. Segunda-feira (21):

Lojas e Quiosques: 9h às 18h

Praça de Alimentação: 10h às 18h

Quarta-feira (23):

Lojas e Quiosques: 9h às 18h

Praça de Alimentação: 10h às 18h

- São Gonçalo Shopping

. Sexta-feira Santa (18):

Lojas e Quiosques: obrigatório das 15h às 21h e opcional das 10h às 14:59 e 21h às 22h

Alimentação e Lazer: obrigatório das 11h às 21h e opcional das 21h às 22h

Cinema: De acordo com a programação

. Segunda-feira (21):

Lojas e Quiosques: obrigatório das 15h às 21h e opcional das 10h às 14:59 e 21h às 22h

Alimentação e Lazer: obrigatório das 11h às 21h e opcional das 21h às 22h

Cinema: De acordo com a programação

. Quarta-feira (23):

Lojas e Quiosques: obrigatório das 15h às 21h e opcional das 10h às 14:59 e 21h às 22h

Alimentação e Lazer: obrigatório das 11h às 21h e opcional das 21h às 22h

Cinema: De acordo com a programação

- Plaza Shopping Niterói

. Sexta-feira (18):

Lojas e quiosques: a partir de 13h (facultativo); das 15h às 21h

Praça de alimentação: das 12h às 21h

Restaurantes e cinema: de acordo com a sua programação

. Sábado (19):

Lojas e quiosques: das 10h às 22h

Praça de alimentação: das 12h às 22h

Restaurantes e cinema: de acordo com a sua programação

. Domingo (20):

Lojas e quiosques: das 13h às 21h

Praça de alimentação: das 12h às 21h

Restaurantes e cinema: de acordo com a sua programação

. Segunda-feira (21):

Lojas e quiosques: a partir de 13h (facultativo); das 15h às 21h

Praça de alimentação: das 12h às 21h

Restaurantes e cinema: de acordo com a sua programação

. Terça-feira (22):

Lojas e quiosques: das 10h às 22h

Praça de alimentação: das 12h às 22h

Restaurantes e cinema: de acordo com a sua programação

. Quarta-feira (23):

Lojas e quiosques: a partir de 13h (facultativo); das 15h às 21h

Praça de alimentação: das 12h às 21h

Restaurantes e cinema: de acordo com a sua programação

Barcas

Nas seguintes datas, Sexta-feira Santa (18), Tiradentes (21) e São Jorge (23), a operação será realizada com a grade de domingos e feriados. As linhas Charitas e Cocotá (Ilha do Governador) não irão funcionar.

Na terça-feira (22), todas as linhas vão operar normalmente.

Aqueles que desejarem programar sua viagem com antecedência podem consultar os horários e intervalos das linhas no site www.barcasrio.com.br.

Vale lembrar que todas as tarifas tiveram redução desde o início da operação do Consórcio Barcas Rio, prestador de serviço do transporte aquaviário contratado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram).

Nas linhas Arariboia, Cocotá e Paquetá, a tarifa passou de R$ 7,70 para R$ 4,70. Já na linha Charitas o valor foi de R$ 21 para R$ 7,70. A medida foi aplicada após um convênio entre a Setram e a Prefeitura de Niterói.

Bancos

Não haverá atendimento presencial nas agências nos dias 18/04 (sexta-feira), e 21/04 (segunda-feira), feriados bancários pela Sexta-Feira da Paixão e Tiradentes. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

Na terça-feira (22), o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo. Na quarta-feira (23), também não haverá expediente por conta do feriado de São Jorge.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento nos dias em que não há compensação bancária poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil – dia 22 de abril - nas localidades onde não há feriado. O sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

Mercados

- Pão de Açúcar:

As lojas do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro funcionarão normalmente para os seguintes feriados: Sexta-Feira Santa (18), Tiradentes (21) e São Jorge (23), das 7h às 22h.

- Extra Mercado:

As lojas do Extra Mercado no Rio de Janeiro também funcionarão normalmente para os seguintes feriados: Sexta-Feira Santa (18), Tiradentes (21) e São Jorge (23), das 7h às 22h.

- Assaí Atacadista:

Todas as unidades do Assaí no Estado do Rio de Janeiro funcionarão em horário normal nos seguintes feriados do mês de abril: Sexta-Feira Santa (18); Tiradentes (21), e São Jorge (23). Confira o horário de atendimento de cada unidade no site: www.assai.com.br.