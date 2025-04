Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de jovem em Itaboraí

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta segunda-feira (21), um cartaz com o título - Quem Matou? - para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do Jalmir Ribeiro de Carvalho, de 22 anos, desaparecido desde sábado (19), após ser vítima de um suposto sequestrado enquanto cortava o cabelo, e foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (21), com várias perfurações de arma de fogo, em Itaboraí.

De acordo com a Polícia Civil, o pai de Lucas reconheceu o corpo do filho . A perícia está em andamento para apurar tudo. Lucas foi encontrado por policiais militares, por volta das 10h12, na Rua 40, atrás do Posto de gasolina Chefão, que fica no bairro de Jardim Itambí. O corpo dele estava em uma área de mata, na posição de bruços, com marcas de tiros.

O caso chegou a ser registrado na 71ª DP (Itaboraí), que confirmou o encontro do corpo. A investigação acabou sendo transferida para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, que tem um setor de desaparecimento e, agora, os agentes da especializada buscam informações que possam esclarecer o caso e a autoria do crime.

Quem tiver informações sobre sobre o caso e a identificação dos envolvidos, favor denunciar a sua localização pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido