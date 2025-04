Manifestação após morte de jovem em Itaboraí fecha BR-101

Uma manifestação em Itaboraí, supostamente em protesto por conta da morte de Jalmir Ribeiro de Carvalho, de 22 anos, interditou parcialmente a rodovia BR-101 no início da tarde desta segunda (21). A faixa no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 295, foi fechada com pneus incendiados por volta das 13h50. Mais tarde, por volta das 15h50, a faixa no outro sentido da via foi completamente fechada.

De acordo com uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), manifestantes atearam fogo a um ônibus, que interrompeu a passagem na pista sentido Campos. Agentes da corporação atuam local. O trecho no sentido Rio já foi liberado, segundo os agentes. A PRF confirmou que a manifestação foi realizada por “moradores, que protestam pela morte de pessoa oriunda da Vila Gabriela”. Jalmir foi encontrado morto no Vale do Sol, conjunto residencial que fica em Vila Gabriela, na manhã desta segunda-feira (21).

O jovem estava desaparecido desde sábado (19), após ser sequestrado enquanto cortava o cabelo na região. O corpo foi encontrado com marcas de tiro e reconhecido pelo pai da vítima. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) está investigando a autoria do crime, assim como as possíveis motivações.