Papa Francisco morreu por AVC e insuficiência cardíaca, confirma Vaticano

O Vaticano confirmou, na tarde desta segunda (21), a causa da morte de Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, que faleceu aos 88 anos nesta manhã. Segundo a certidão de óbito, Francisco sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) seguido de uma insuficiência cardíaca irreversível. O quadro de pneumonia bilateral enfrentado pelo pontífice no último mês agravou o quadro, ainda segundo o boletim médico.

O pontífice estava no apartamento em que vivia, na residência de Santa Marta, no Vaticano, no momento em que veio à óbito. Ele faleceu às 2h35, no horário de Brasília (7h35 pelo horário local do Vaticano). Diferente dos últimos pontífices, Francisco não será sepultado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Seguindo um pedido do próprio Papa, o corpo será enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, onde apenas outros sete Papas foram sepultados no passado.

Leia mais:

➢ O que acontece após a morte do papa? Entenda o processo tradicional da Igreja Católica e as mudanças no calendário

➢ Adeus ao papa Francisco: líder da Igreja morre aos 88 anos



Apesar disso, o corpo de Francisco será transladado para a Basílica de São Pedro na manhã de quarta-feira (23), antes do sepultamento, para que os fiéis possam prestar suas últimas homenagens. Os ritos de despedida a Francisco começaram na tarde desta segunda (21), com a celebração da missa de sufrágio na Basílica de São João de Latrão, em Roma, e dos ritos de constatação da morte e deposição do corpo no caixão, realizados em capela privada em Santa Marta.

Enquanto isso, um Colégio de Cardeais no Vaticano assume o comando acerca de decisões urgentes da Igreja Católica. O cargo de pontífice fica vago até a eleição do próximo Papa, o chamado “conclave”, que começa cerca de 15 a 20 dias após a morte do pontífice. 252 cardeais do mundo inteiro participam da votação e podem concorrer ao cargo.