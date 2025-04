Jovem desaparecido em praia no Rio é encontrado morto

O Corpo de Bombeiros confirmou nesta segunda (21) a morte de Gabriel Gomes, jovem de 24 anos que desapareceu após mergulhar na Praia do Diabo, na Zona Sul do Rio, para salvar uma vítima de afogamento no último dia 13 de abril. O corpo do jovem foi encontrado pelos bombeiros na última quinta-feira (17), na mesma praia, no Arpoador.

Gabriel estava em um luau com amigos no dia em que desapareceu, segundo testemunhas. Uma mulher, que não estava com eles, teria pedido ajuda a Gabriel para resgatar uma amiga que estava se afogando. O jovem entrou no mar para ajudar; pelo menos três pessoas que estavam se afogando conseguiram sair da água, segundo testemunhas, mas Gabriel não retornou.

O Corpo de Bombeiros não informou se o corpo já foi sepultado.