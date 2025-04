Jovem é esfaqueado até a morte dentro de casa em Itaboraí

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo buscam informações que ajudem a localizar o homem que esfaqueou e matou o jovem Lorran Miranda dos Santos, de 22 anos.

O crime aconteceu na noite de sábado (19), dentro da casa de Lorran, na Rua Gerônimo Cavalcante, no bairro Nova Cidade, em Itaboraí.

De acordo com informações iniciais, o autor das facadas estava na casa com a vítima, que foi atingida até a morte. Uma terceira pessoa, um homem de 33 anos, também foi esfaqueada, mas foi socorrida e não corre risco de morte.

O autor do crime, que fugiu do local e deixou as vítimas feridas dentro da residência, ainda não foi localizado.

O caso foi registrado na DHNSG e segue sob investigação.