Passageiro de app morre após acidente em Niterói

Maycom seguia para casa com um amigo quando aconteceu o acidente - Foto: Divulgação

Maycon Batista, de 25 anos, morreu neste sábado (19) após mais de um mês internado em estado grave, vítima de um acidente de trânsito na RJ-104, em Niterói. Ele havia solicitado uma corrida por aplicativo, mas o motorista, que dirigia em alta velocidade, usava indevidamente a conta e os documentos do pai e não possuía habilitação. O carro colidiu com um ônibus, e Maycon, que estava no banco de trás, ficou tetraplégico. Ele não resistiu às complicações dos ferimentos.



Maycon será enterrado no Cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco, em São Gonçalo.