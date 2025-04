Polícia investiga ataque a tiros que deixou jovem ferido em São Gonçalo

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada na manhã desta segunda-feira (21), no bairro Pita, em São Gonçalo, contra um jovem de 19 anos, baleado por volta das 5h30 na Rua Celestino Pires, próximo ao número 96.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de São Gonçalo foram acionadas para atender a uma ocorrência com arma de fogo. No local, os agentes encontraram a vítima ferida e prestaram os primeiros socorros ainda na via.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde permanece internado.

Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O caso está sendo investigado pela 74ª DP (Alcântara).