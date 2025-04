Caravana de Arte e Lazer leva diversão ao bairro Itaoca

A Prefeitura de São Gonçalo segue levando muita diversão gratuita para centenas de famílias nesse feriado de Páscoa através da Caravana de Arte e Lazer. O projeto, que tem como objetivo desenvolver atividades recreativas e esportivas, é da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg). Neste feriado do Dia de Tiradentes (21), a Caravana chega para moradores do bairro Itaoca, na localidade conhecida como Campo da Praia da Luz, das 9h às 13h.

Desde 2022, a Caravana de Arte e Lazer propicia momentos de lazer e práticas esportivas gratuitas para milhares de crianças e seus responsáveis. Durante a ação, são desenvolvidas atividades esportivas, além da presença de personagens vivos, brinquedos, pintura artística e barraquinhas de cachorro-quente, pipoca, bebidas, entre outras.

No sábado (19), cerca de 800 pessoas estiveram na Caravana, no bairro do Salgueiro, das 9h às 13h. No domingo de Páscoa, dia 20, foi a vez dos moradores do bairro Maria Paula se divertirem com a Caravana de Arte e Lazer, das 9h às 13h, na Rua Bitencourt Rodrigues, Campo Novo.