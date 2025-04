Jovem desaparece após suposto sequestro em Itaboraí

Jalmir Ribeiro de Carvalho, de 22 anos, está desaparecido desde o último sábado (19), após ter sido supostamente sequestrado por homens que o colocaram à força dentro de um carro, no bairro Vale do Sol, em Itaboraí.

O caso foi inicialmente registrado na 71ª DP (Itaboraí), mas foi transferido para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que possui um setor especializado em desaparecimentos e continuará com as investigações. Ainda não há informações sobre a identidade dos autores do crime.



Jalmir trabalhava como atendente em uma loja de bicicletas. Segundo a família, ele não havia relatado ameaças e não estaria envolvido em conflitos.

Informações que ajudem a localizar Jalmir podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia, pelo número 2253-1177.