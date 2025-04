Polícia interrompe baile funk na Pedreira onde Oruam se apresentaria

Agentes do 41º BPM (Irajá) interromperam, na manhã deste sábado (19), os preparativos para um baile funk no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, Zona Norte do Rio. Um dos destaques do evento seria o cantor Oruam, filho do traficante Marcinho VP, integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

Durante a operação, houve confronto entre policiais e criminosos. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros e revidaram. Após o tiroteio, dois suspeitos foram encontrados baleados, socorridos e permanecem sob custódia em um hospital da região. Com os feridos, a PM apreendeu dois fuzis calibre 7.62.

A ocorrência foi registrada na 39ª DP (Pavuna). A operação foi dividida em duas frentes: enquanto uma equipe se dirigiu à área onde o baile seria realizado, outra realizou buscas no interior da comunidade.

Nas redes sociais, o cantor Oruam comentou o cancelamento de seu show, demonstrando insatisfação. "Os caras estão com problema pessoal comigo, não querem deixar meu show rolar, meus bailes, entendeu? Cancelaram meu show no Ap (Cidade de Deus) e na Pedreira... To boladão, tropa. [...] Fizeram operação lá na Pedreira só para não ter o show. Mas suave também, sabe como é: "é só uma fase, vai passar".