GM de Maricá prende mulher em flagrante por furto em duas farmácias no Centro

No momento da abordagem, os agentes notaram que a mulher possuía vários cosméticos e itens de higiene pessoal em uma bolsa - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, segue atuando ativamente no feriado de Páscoa com o objetivo de manter a ordem na cidade. Na manhã desta sexta-feira (18), uma mulher foi detida após acusação de furto em uma farmácia no Centro.

Após ser denunciada por funcionários da loja, a suspeita do crime foi identificada por uma equipe da Guarda Municipal, na Rua Ribeiro de Almeida, a popular "rua dos Bancos", no Centro. No momento da abordagem, os agentes notaram que a mulher possuía vários cosméticos e itens de higiene pessoal em uma bolsa.

Aos agentes, a suspeita admitiu que, além do estabelecimento que acionou os agentes, também havia cometido furto em outra drogaria das imediações.

A GM conduziu a mulher até a 82ª DP (Maricá) para registrar a ocorrência e, posteriormente, para a 76ª DP (Niterói), que funciona como central de flagrantes.