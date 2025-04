Segurança do Degase frustra nova tentativa de entrada de entorpecentes

Pelo segundo final de semana consecutivo, a equipe de agentes de segurança socioeducativa do Centro de Socioeducação Aeroporto Dom Bosco, unidade de internação masculina do Degase, na Ilha do Governador, interceptou uma tentativa de entrada de entorpecentes no local. A ocorrência aconteceu neste sábado (19), sendo identificada pelos procedimentos de segurança do departamento, que incluem o uso de scanners corporais.

Leia também:

Sexta da Paixão, Tiradentes e São Jorge: Confira o que abre e fecha nos feriados do mês de abril

Prefeitura de Maricá alerta para golpes com cartão Mumbuca

Por ocasião da visita do final da semana, a familiar de um socioeducando foi pega em flagrante, durante a fiscalização de agentes, tentando levar drogas para o jovem que cumpre medida na unidade. O caso foi encaminhado para a 21ª DP, onde as devidas providências legais estão sendo tomadas.