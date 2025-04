Prefeitura de Maricá alerta para golpes com cartão Mumbuca

A Prefeitura de Maricá alerta para golpes com o cartão Mumbuca, onde pessoas não autorizadas e sem qualquer vínculo com o banco estão indo nas casas dos beneficiários oferecendo empréstimos falsos.

O Banco Mumbuca informa que nenhum colaborador está autorizado a solicitar o cartão, senha ou qualquer outro dado pessoal para conceder empréstimo ou outro serviço.

A orientação para os beneficiários é que não forneçam informações e/ou entreguem o cartão. Se alguém passar por esse tipo de abordagem, é necessário dirigir-se imediatamente a uma das agências do Banco Mumbuca (Centro, Inoã ou Itaipuaçu) para solicitar o bloqueio do cartão e emitir uma segunda via.

Leia também:

Acusado de matar nutricionista de São Gonçalo, em Itaguaí, era ex-genro do namorado da vítima (veja o vídeo)

Projeto Mover Cultural leva arte e lazer para todas as idades em São Gonçalo



"Uma beneficiária nos detecta no inicio de abril com essa demanda. Ligamos o alerta porque isso é golpe. Essa abordagem não faz parte da nossa conduta", afirma a presidente da instituição, Manuela Mello. "É importante estar atento a quem bate à porta para pedir informações. Nossa equipe está disponível todos os dias para tirar dúvidas e confirmar a veracidade da visita ou não - tanto pelas redes sociais quanto presencialmente", reforça.

Endereços das agências

- Centro: Rua Comandante Homero Queiroz da Silva, 293

- Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km15