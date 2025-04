Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Niterói

As vítimas foram socorridas no local e levadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima - Foto: Reprodução

As vítimas foram socorridas no local e levadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima - Foto: Reprodução

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem e uma mulher feridos na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, Zona Norte de Niterói, na madrugada de sexta-feira (18).

O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel do Centro foram acionadas por volta das 00h47 para atender à ocorrência, que aconteceu na altura do número 175 da via, na pista sentido São Gonçalo.

As vítimas foram socorridas no local e levadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).