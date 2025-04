PM recupera carro roubado e apreende réplica de fuzil durante operação em Niterói; vídeo

Na madrugada da última sexta-feira (19), policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) recuperaram um veículo roubado e apreenderam uma réplica de fuzil, munições e diversos materiais de origem suspeita na Estrada Caetano Monteiro, na altura do número 2601, no bairro Badu.

A ação teve início por volta das 23h30 da noite anterior, após um alerta emitido pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP Niterói), informando que um automóvel Renault Sandero prata, placa KZD7I34 — produto de roubo registrado na 78ª DP no dia 9 de abril — estava circulando pela via.

A equipe da RP Setor “H” localizou o veículo e iniciou um cerco. O motorista tentou fugir, mas acabou colidindo com a viatura policial, que foi imprensada contra o meio-fio por um ônibus da linha Transoceânico. Apesar da colisão, nenhum policial ficou ferido.

Durante a abordagem, os dois ocupantes da frente do Sandero fugiram a pé, abandonando no veículo duas jovens — uma adolescente de 16 anos e uma menor de 15. Ambas relataram ter conhecido os rapazes no mesmo dia por meio de um aplicativo de relacionamento e passaram o dia com eles.

Dentro do carro foram encontrados uma réplica de fuzil, duas munições calibre 38, seis cartões de crédito provenientes de roubo, duas chaves de veículos não identificados, o documento de um carro modelo GM Prisma, uma touca ninja, uma mochila, duas placas de carro e cinco telefones celulares.





Todo o material foi levado para a 79ª DP, onde o caso foi registrado. O carro recuperado havia sido roubado no início do mês.

A menor de idade foi encaminhada ao Conselho Tutelar e aguarda liberação na presença de um responsável legal. A viatura ficou avariada, mas os agentes não sofreram lesões. A Polícia Militar segue em diligência para localizar os suspeitos foragidos, reforçando o patrulhamento na região.