Manu Gavassi dá à luz sua primeira filha, fruto do relacionamento com Jullio Reis

A cantora Manu Gavassi, de 32 anos, é oficialmente mamãe de primeira viagem! Sua filha nasceu na última quinta-feira (3), e a informação foi confirmada neste sábado (5) pela assessoria de imprensa da artista. O nome da bebê ainda não foi revelado. A criança é fruto do relacionamento entre Manu e o modelo Jullio Reis, com quem a ex-BBB mantém um namoro desde o Dia dos Namorados de 2021.

No dia 21 de março, Manu compartilhou cliques exibindo o barrigão e contou que o nascimento da filha estava próximo: “Meu palpite é que esse é o último registro dessa gestação encantada, feito pelas lentes do meu melhor amigo, Alli, com a curadoria da minha irmã, Catarina, e a melhor companhia possível: o amor da minha vida, Jullio Reis, na nossa casa nova — ou quase. Nada representa melhor o fim da gravidez e o início do puerpério do que uma boa reforma… risos”, brincou.

A revelação da gravidez aconteceu em novembro de 2024. Na época, ela escreveu: “5 meses de (ainda mais) amor”. Discreta quando se trata da vida pessoal, Manu prefere manter o relacionamento longe dos holofotes. Com a gestação, no entanto, cresceu a curiosidade do público sobre Jullio. Ele é modelo da agência Bossa Mtg. e nasceu no Rio de Janeiro. Os dois ficaram noivos em maio deste ano.

Em entrevistas anteriores, Manu já havia expressado o desejo de construir uma família ao lado do companheiro. “Capricorniana que sou, tenho esse lado de querer criar raízes, laços, formar uma família. Sou do lar, tranquila. Sempre sonhei em ser mãe em algum momento. E, sem dúvida, me vejo vivendo isso com o Jullio”, declarou em dezembro de 2021.

“Nunca tinha vivido uma relação que me fizesse pensar nesse futuro. Agora, com ele, sinto que minha vida será leve, feliz — e não um caos. Tenho esse desejo e a gente conversa sobre isso. Vai acontecer no tempo certo”, completou.