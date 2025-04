Polícia Civil prende homem que matou ex-cunhado por não aceitar o relacionamento entre seus filhos

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), prenderam, nessa quinta-feira (17), um homem acusado de matar seu ex-cunhado, identificado como Alvimar da Silva Gomes. O crime aconteceu no último sábado (12), no bairro Vila Olorum, em Nova Iguaçu.

De acordo com as investigações, após uma discussão, o homem sacou uma arma e realizou diversos disparos contra a vítima que não resistiu e morreu no local. Ainda segundo os agentes, o motivo do desentendimento entre os dois seria a não aceitação, por parte do autor, do relacionamento amoroso existente entre sua filha com o filho de Alvimar, uma vez que os mesmos seriam primos.

Conforme depoimento de testemunhas, o homem agrediu o filho da vítima, o que teria gerado grande insatisfação e motivado a discussão que levou ao crime.

Contra o criminoso foi cumprido um mandado de prisão. Na delegacia, ele confessou o crime, e contou que adquiriu a arma na feira de Acari, na Zona Norte do Rio, com o intuito de se proteger de uma suposta ameaça de Alvimar. As investigações continuam no sentido de identificar e apreender a arma de fogo utilizada no homicídio.