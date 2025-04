Suspeito é agredido por policiais durante abordagem em São Gonçalo; vídeo

Um motociclista, preso por agentes da operação Segurança Presente em São Gonçalo, foi agredido pelos policiais durante a abordagem, que aconteceu na tarde da última quarta-feira (16), no bairro Boa Vista. Imagens da abordagem que viralizaram nas redes sociais registram o momento em que os oficiais da operação desferem tapas e um chute contra o suspeito; segundo a Secretaria de Estado de Governo do Rio (Segov-RJ), houve “resistência” por parte do acusado e “os agentes precisaram utilizar a força”.

Nas imagens, é possível ver o momento em que os policiais detêm o motociclista, que estaria transitando na contramão da via. O suspeito é arrastado no chão pelos agentes; um dos policiais dá um tapa no rosto dele após o homem se render e, em seguida, desfere um chute na região do abdômen do suspeito. O vídeo foi filmado por um transeunte, que é indagado pelo agente ao final do registro: “está filmando o quê?”.





Procurada, a Segov, que é responsável pela operação Segurança Presente, disse que os policiais militares foram encaminhados à Corregedoria da corporação. Segundo a Secretaria, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, não tem carteira de habilitação e acumula “várias passagens por roubo, com condenação”. Ele teria sido abordado no Camarão, mas fugiu na contramão.

“Após perseguição por cerca de quatro quilômetros, ele foi alcançado no bairro Boa Vista. Houve resistência e os agentes precisaram utilizar a força para contê-lo. Em relação à conduta dos policiais, os fatos foram encaminhados à Corregedoria da Polícia Militar para apuração”, afirmou, em nota, a Segov.