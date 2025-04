Guilherme vence Prova do Finalista do BBB 25, mas internautas pedem desclassificação

A Prova do Finalista do BBB 25 durou cerca de onze horas e teve como finalistas Renata e Guilherme, que venceu a disputa e garantiu uma vaga na grande final do reality show.

Os participantes deveriam ficar sobre uma base posicionada em uma plataforma giratória. Três dessas bases tinham ações distintas: calor, vento e chuva.

Com cerca de sete horas de prova, Vitória desistiu, enquanto João Pedro deixou a competição com nove horas de resistência.

Após a vitória de Guilherme, que garantiu uma vaga na grande final, os outros três participantes — Renata, Vitória e João Pedro — estão no último paredão da edição.

Internautas pedem desclassificação de Guilherme

Nas redes sociais, internautas estão pedindo a desclassificação de Guilherme da Prova do Finalista do BBB 25, que foi finalizada por volta das 11h desta sexta-feira (18), com a vitória do brother.

Os pedidos são motivados pelo fato de o participante ter vestido uma segunda blusa sobre a que já usava, antes de irem ao local da prova, logo após Tadeu explicar as regras da disputa.

De acordo com internautas, a adição de mais uma blusa é considerada uma infração das regras, pois aconteceu depois da explicação do apresentador.