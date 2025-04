Motorista suspeito de atropelar e matar corredor na BR-101 é preso em Niterói

O corpo de Lucas foi encontrado na última quarta (9), na altura do km 309 da BR-101, no bairro Porto do Rosa - Foto: Layla Mussi e Arquivo Pessoal

O corpo de Lucas foi encontrado na última quarta (9), na altura do km 309 da BR-101, no bairro Porto do Rosa - Foto: Layla Mussi e Arquivo Pessoal

Acusado de ter atropelado o corredor Lucas Celestino de Oliveira, de 27 anos, na BR-101 (Niterói-Manilha), na altura do Porto do Rosa, em São Gonçalo, há uma semana, o motorista de lotadas Everton Oliveira Lessa da Costa está preso na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). O homem se entregou à polícia na noite da última quarta feira (16), após a expedição do mandando de prisão pelo caso.

Everton Oliveira foi ouvido na última terça-feira-feira (15) por policiais da DHNISG após ser detido pela Polícia Civil na Ponte Rio-Niterói. Após prestar depoimento, o delegado responsável pelo caso solicitou a prisão do mesmo.

Investigação

Para chegar a Everton Oliveira, os policiais da especializada fizeram análise de câmeras espalhadas pela BR-101 e também procuraram testemunhas.

O corpo de Lucas foi encontrado na última quarta (9), na altura do km 309 da BR-101, no bairro Porto do Rosa. Ele havia saído de casa na manhã do dia anterior para correr pelo acostamento da via, quando teria sido atingido por um veículo.

Até o momento, a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo não deu detalhes da prisão.