Polícia Civil estoura ferro-velho clandestino em São Gonçalo e prende responsável pelo local

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) deflagraram, nesta quarta-feira (16/04), uma ação fiscalizatória em um ferro-velho clandestino, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. O responsável pelo local foi autuado em flagrante por receptação, crime ambiental e exercício irregular da atividade de reciclagem.

A ação ocorreu após informações do Setor de Inteligência da unidade, que indicavam que o local estaria recebendo com frequência materiais furtados de concessionárias de serviço público. No momento das diligências, o ferro-velho estava em pleno funcionamento e aberto ao público. O local não possuía Cadastro de Estabelecimento de Reciclagem (CER), obrigatório para sua regularização, mas tinha alvará de funcionamento municipal.

Além disso, o ferro-velho possuía uma área destinada à queima de cobre, prática comum para ocultar logomarcas e símbolos que comprovam a propriedade de concessionárias de serviços públicos. Segundo os agentes, o ambiente era completamente insalubre, com materiais metálicos e recicláveis armazenados diretamente no chão de terra, o que ampliava o risco de dano ambiental.

Esta é mais uma das ações diárias e contínuas realizadas pela Polícia Civil para combater o furto de cabos e materiais metálicos. Desde setembro de 2024, por exemplo, somente a Delegacia de Roubos e Furtos fiscalizou mais de 100 ferros-velhos no estado do Rio de Janeiro e, em quase 90% deles, os responsáveis foram autuados em flagrante. Neste mesmo período, mais de 8 toneladas de fios de cobre e materiais metálicos foram apreendidas pela especializada.