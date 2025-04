Motorista suspeito de atropelar e matar corredor na BR-101, em São Gonçalo, presta depoimento à polícia

O homem investigado pela polícia sob suspeita de ter atropelado e matado o atleta Lucas Celestino de Oliveira, de 27 anos, na BR-101 (Niterói-Manilha), na altura do Porto do Rosa, em São Gonçalo, há uma semana, foi ouvido nessa terça-feira-feira (18) por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG). Ele é motorista de lotadas e foi conduzido à especializada da Polícia Civil após ser detido na ponte Rio-Niterói.

Após prestar depoimento, o motorista de van deixou à DHNISG, no Centro de Niterói, e pode ser chamado posteriormente nas outras etapapas da investigação. Para chegar ao ele, os policiais da especializada fizeram análise de câmeras espalhadas pela BR-101 e também procuraram testemunhas.

Recordando - O corpo de Lucas foi encontrado na última quarta (9), na altura do km 309 da BR-101, no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo. Ele havia saído de casa na manhã do dia anterior para correr pelo acostamento da via, quando teria sido atingido. Até o momento, o suposto atropelador não foi identificado.

Leia também:

Acadêmicos de Niterói anuncia trio na Direção de Harmonia para 2026

Família do Maranhã procura jovem que sumiu após aceitar trabalho em São Gonçalo