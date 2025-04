Polícia encontra ossada humana em cemitério clandestino na Baixada Fluminense

Policias e bombeiros encontraram um cemitério clandestino no Morro da Caixa d'Água, em Belford Roxo, na Baixada, nesta quarta feira (16). De acordo com a denúncia recebida pela prefeitura, as ossadas encontradas são de vítimas do 'tribunal do tráfico' chefiado pelo foragido Everton Alan Soares Conceição, conhecido como 'Popeye', líder da organização criminosa que atua na comunidade.

A ação foi realizada por policiais civis, militares e bombeiros, que encontraram oito covas no local. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que realizou a perícia.

"Olha que covardia. Recebi uma denúncia de que havia um cemitério clandestino no Morro da Caixa d'Água, em Belford Roxo, e que todos os mortos seriam do 'tribunal do crime', chefiado pelo bandido Popeye. Mandei imediatamente para as minhas secretarias, que acionaram Polícia Civil, Bombeiros e PMs. Quando eles chegaram no local, encontraram uma cena de terror! Várias ossadas humanas vítimas de Popeye e seu bando. Esse traficante precisa ser capturado e tirado de circulação o mais rápido possível", publicou o prefeito Márcio Canella.

As investigações apontam que Popeye é ligado ao Comando Vermelho. Ele é filho de Orlando Conceição, o 'Orlando Jogador', que foi uma das principais lideranças da facção até ser assassinado em 1994.