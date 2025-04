Idoso morre atropelado por caminhão em Itaipuaçu

Um caminhão atropelou e matou um idoso de 67 anos que caminhava pela calçada em Itaipuaçu, Maricá, na tarde desta terça-feira (15). O acidente ocorreu por volta das 16h, na Avenida Carlos Marighella, esquina com a Avenida Um. O condutor do veículo deixou o local sem prestar socorro à vítima.

Testemunhas do acidente foram até a Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pedir socorro. Entretanto, quando os paramédicos chegaram, o idoso já havia morrido.

Leia também:

Após operação no Tabajaras, Polícia Civil captura mais um envolvido em morte de agente da Core

Niteroiense lança eBook sobre capoeira e acessibilidade

A área foi isolada por agentes da Guarda Municipal e por policiais militares do DPO de Itaipuaçu, que aguardaram a chegada da perícia. Agentes do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) foram chamados para dar continuidade aos procedimentos necessários. Após a perícia, o corpo da vítima foi retirado do local pela Defesa Civil Estadual e levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, localizado em Niterói.

O caso foi registrado na 82ª DP(Maricá), que irá apurar a responsabilidade do motorista pelo acidente, que ainda não foi encontrado.