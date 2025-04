Após operação no Tabajaras, Polícia Civil captura mais um envolvido em morte de agente da Core

No decorrer da operação, cinco bandidos entraram em confronto com os agentes e foram neutralizados - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) capturaram, na noite desta terça-feira (15/04), mais um envolvido na morte do policial civil João Pedro Marquini. Ele foi localizado em Copacabana, Zona Sul do Rio, no apartamento da mãe, onde se escondeu após operação para prender os acusados do latrocínio. O criminoso era um dos alvos de mandado de prisão.

No decorrer da operação, cinco bandidos entraram em confronto com os agentes da Core e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e foram neutralizados. Outros três foram presos em flagrante.

Entre os mortos está Vinícius Kleber Di Carlantoni Martins, o "Cheio de Ódio", apontado como um dos chefes do tráfico da localidade. O criminoso era um dos responsáveis por estimular ataques covardes contra as forças de segurança pública.

As investigações apontaram que o veículo usado num ataque no Cesarão, em Santa Cruz, pouco antes do episódio que envolveu o policial e sua esposa, pertencia ao traficante "Cheio de Ódio". Segundo os agentes, a ordem para invadir a comunidade na Zona Oeste, partiu dos criminosos do Tabajaras.

O homem preso na noite de terça é um dos autores do latrocínio. A investigação da DHC apontou a participação direta dele no crime.