Porto da Pedra renova Andrea de Andrade como rainha de bateria: "Escola me acolheu"

Andrea de Andrade segue como rainha de bateria da Porto da Pedra. A empresária e influenciadora vai reinar pela 2ª vez à frente dos ritmistas da Ritmo Feroz em 2025. O anúncio foi nesta terça-feira (15) .

"Estou muito feliz por estar mais um ano na Porto da Pedra. A escola me acolheu, me abraçou ,e sou muito grata pelo carinho e reconhecimento de todos os ritmistas, de todos os segmentos e da comunidade. Gostaria de agradecer aos meus Presidentes Fabio e Fabricio , a diretoria da escola por confiar em mim, mais uma vez, a responsabilidade de estar ao lado do meu mestre Pablo e representar São Gonçalo à frente da bateria Ritmo Feroz", disse ela.

Andrea promete que o seu segundo reinado será ainda melhor. "Vocês podem ter certeza de que, se o nosso primeiro ano foi incrível, o segundo será ainda melhor. Estou muito empolgada com o enredo e com todas as possibilidades que ele permite. Já estou ansiosa para viver cada minuto do próximo ciclo. Muito obrigada a todos pelo carinho! Rumo ao Grupo Especial meu Tigre", conclui.