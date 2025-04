Maricá das Artes tem novas oficinas com inscrições abertas

A Secretaria de Cultura e das Utopias, através do Programa Maricá das Artes, oferece novas oficinas com vagas para inscrições em seus três polos: Centro, CEU da Mumbuca e Itaipuaçu. Entre as novidades estão os cursos de Marketing Digital, de Empreendedorismo Cultural e Inovação (ambos para maiores de 18 anos), Palhaçaria, Oratória e o Clubinho do Livro. Além desses, o programa ainda possui vagas disponíveis para oficinas de flauta, trompete, clarineta, musicalização infantil, contação de histórias e práticas lúdicas, entre outros.

Para fazer sua inscrição, os interessados devem comparecer aos locais levando sua documentação (CPF, RG e comprovante de residência). As oficinas têm vagas limitadas e poderão sofrer alteração nos horários. Quem quiser se inscrever deve estar atento também à classificação etária das oficinas. Todas as informações estão disponíveis nos polos.

O Maricá das Artes é um programa que, desde 2020, oferece oficinas de linguagens artísticas à população da cidade. As artes são instrumentos de transformação da sociedade, formação e inclusão no âmbito social.

Veja as oficinas disponíveis:

CEU MUMBUCA (Rodovia Amaral Peixoto Mumbuca, KM 16)

Teatro da terceira idade (+50 anos) - Quarta-feira, das 9h às 11h;

Fundamentos do teatro (Módulo 2 - 12 a 17 anos) - Segunda-feira, das 14h às 16h.

POLO CENTRO (Rua Adelaide Bezerra 353, próximo à antiga praça da rinha)

Oratória (comunicação com o público +18 anos) - Quarta-feira, das 15h30 às 17h;

Palhaçaria, do início ao começo (+16 anos) - Quarta-feira, das 13h30 às 15h;

Marketing digital (+18 anos, com foco no segmento musical) - Terça-feira, das 16h às 18h;

Clubinho do livro (8 a 12 anos): quinta-feira, das 9h às 10h.

Empreendedorismo cultural e inovação (+18 anos) - Turma “A” às terças-feiras das 16h às 18h e turma “B” às quintas-feiras das 16h às 18h (Início a partir de 15/04).

POLO ITAIPUAÇU (Avenida Carlos Mariguella, s/n, ao lado da Casa do Trabalhador na Praça do Ferreirinha)

Ballet (infantil, juvenil e adulto)

Terça-feira: 09h | Duração: 1h | De 04 a 06 anos

Terça-feira: 10h | Duração: 1h | De 07 a 10 anos

Terça-feira: 14h | Duração: 1h | De 04 a 06 anos

Terça-feira: 15h | Duração: 1h | De 07 a 10 anos

Terça-feira: 16h | Duração: 1h | De 11 a 15 anos

Terça-feira: 17h | Duração: 1h | A partir de 16 anos

Empreendedorismo cultural e inovação (+18 anos) - Quarta-feira, das 13h às 15h.

Marketing Digital (+18 anos, com foco no segmento musical) - Quinta-feira: 16h | Duração 2h | +18 anos