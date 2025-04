'Cabelinho' e 'Bola' são presos em São Gonçalo

Em uma ação conjunta entre policiais militares dos batalhões de São Gonçalo (7ºBPM) e Niterói (12ºBPM), dois homens foram presos no início da noite da última terça-feira (15), por receptação e tráfico de drogas.

“Cabelinho”, de 22 anos, é apontado como responsável por diversos roubos de veículos em São Gonçalo e Niterói. Após ser identificado durante o trabalho de inteligência dos batalhões, os policiais descobriram que ele utilizava um veículo Pulse — roubado no bairro Matapaca, em Niterói, em janeiro — para cometer novos crimes.

Com essa e outras informações, os agentes localizaram “Cabelinho” na Estrada da Paciência, no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo. Junto com ele estava um comparsa, identificado como “Bola”, de 30 anos, que já possui passagens pela polícia por tráfico de drogas e homicídio.

A dupla foi flagrada no carro roubado e com 114 pedras de crack, 80 embalagens de maconha, 65 cápsulas de cocaína, oito trouxinhas de skunk e um rádio transmissor.

A dupla foi presa em flagrante e encaminhada à 75ªDP (Rio do Ouro), onde o caso foi registrado.