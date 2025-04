Em clima de Páscoa: ação especial integra alunos da Universo do campus São Gonçalo

A poucos dias da Páscoa, uma das principais celebrações do cristianismo, que tem grande importância religiosa e cultural, a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) campus São Gonçalo, promoveu, na manhã desta terça-feira (15), uma ação denominada "Árvore dos Desejos", para universitários de todos os cursos, com objetivo de unir o significado desta data à integração entre universidade e aluno.

A atividade consistia na realização de desejos pré-determinados através de uma parceria da Universo com a Rádio Mania e a Brasil Cacau do Pátio Alcântara, que ofertaram brindes aos universitários. Pendurados na famosa mangueira localizada na entrada do campus, plantada pela fundadora da instituição, Professora Marlene Salgado de Oliveira, há mais de 50 anos, os vouchers puderam surpreender os estudantes que os escolhiam. Os diversos brindes contavam, por exemplo, com bombons de chocolate, fones de ouvido e ecobags com o slogan da Universo.

De acordo com Caroline Piaz, Coordenadora de Marketing da Universo, a ação foi pensada em prol do aluno da instituição, que através destas atividades, pode se sentir ainda mais acolhido e pertencente à unidade de ensino superior, além de oferecer um momento de descontração mesmo diante da rotina diária de estudos.

"Escolhemos realizar o primeiro passo da ação na mangueira que faz parte da instituição há mais de 50 anos, então a ideia foi transformá-la numa 'Árvore dos Desejos', onde o aluno pôde escolher seu voucher e ganhar um dos brindes, através das nossas parcerias, que são sempre muito importantes. A Brasil Cacau do Pátio Alcântara, por exemplo, sempre ajuda a gente aqui nessa celebração, não só para dar as trufas para os nossos alunos, como também para os nossos colaboradores. Também quisemos trazer a Rádio Mania para dar uma animada, chamar os estudantes, que são o público da rádio, consomem, gostam do estilo, então foi legal para dar essa movimentada. A gente espera que os alunos realmente se sintam pertencentes, até por isso mesmo o fato de querermos dar brindes da própria Universo, para que os novos alunos e até os que já estão para se formar se sintam acolhidos e carreguem um pouco da instituição com eles", afirmou a Coordenadora, responsável pela ação.

A coordenadora de marketing da Universo, Caroline Piaz, durante a entrega dos brindes na ação de Páscoa | Foto: Layla Mussi

Ao chegarem à instituição, os alunos formaram uma extensa fila para que pudessem adquirir o seu voucher na 'Árvore dos desejos'. Logo após verificarem o brinde, os mesmos foram encaminhados ao stand da Rádio Mania, onde puderam adquirir seus brindes, além de fazer fotos no backdrop [painel de fundo] da Universo.

"Achei a ideia muito legal, trouxe um ar descontraído para esse começo de dia, com uma ideia diferente e atrativa", disse a estudante de direito Mariana de Souza, 19 anos, que foi contemplada com um bombom da Brasil Cacau.

"Logo de cara poder participar de um evento assim, animado, com brindes, música e integração entre os alunos de diferentes cursos, é bem bacana, adorei essa ideia", completou a também estudante de direito Beatriz de Souza, 20 anos, que foi premiada com um fone de ouvido.

As alunas do curso de direito foram contempladas com brindes durante a ação | Foto: Layla Mussi

Para Ivone José Ivo, professora e coordenadora do curso de educação física da Universo campus São Gonçalo, a iniciativa é um retrato do que a instituição visa ofertar para calouros e veteranos: um espaço educacional que tem como lema a união.

"Páscoa é uma festa de família, uma festa de união, e a Universo é família, nós somos uma grande família. E esse evento aqui mostra como nosso campus é vivo, que está sempre primando pelas reuniões familiares, religiosas, que culminam em todas as ações acadêmicas do campus. Esse tipo de atividade atrai os jovens, une os cursos e resgata a importância e o valor da celebração da Páscoa", afirmou a professora.

Ivone José Ivo, professora e coordenadora do curso de educação física da Universo campus São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Também contemplada na ação, a estudante do curso de educação física, Julia Pereira, também foi surpreendida de forma positiva com a ação realizada nesta manhã.

"Achei o evento maravilhoso, porque além de dar brindes relacionados à Páscoa, a faculdade também está proporcionando um momento de união entre os alunos, e essa integração é muito importante: alunos, professores, funcionários. Não podemos perder essa parte humana né, de agregar, estar junto", ressaltou Julia Pereira, 18 anos, graduanda do curso de educação física.

Julia Pereira é estudante do curso de educação física e participou da ação realizada pela Universo | Foto: Layla Mussi

A 'Árvore dos desejos' com diversas opções de brindes também estará disponível aos alunos do turno da noite da Universo campus São Gonçalo, com a mesma proposta de oferecer acolhimento e descontração aos mesmos.

