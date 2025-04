Cláudio Castro visita fábrica de drones e veículos blindados que retiram barricadas, nos Emirados Árabes

Governador esteve em uma das maiores fabricantes de carros blindados, em Dubai, nos Emirados Árabes - Foto: Governo do Estado do RJ/Ernesto Carriço

Governador esteve em uma das maiores fabricantes de carros blindados, em Dubai, nos Emirados Árabes - Foto: Governo do Estado do RJ/Ernesto Carriço

O governador Cláudio Castro visitou, nesta terça-feira (15/04), uma das maiores fabricantes de carros blindados e drones do mundo, em Dubai, nos Emirados Árabes, para conhecer novas tecnologias para implementar nas Forças de Segurança do Estado. Com mais de 30 anos de experiência, a Streit Group produz 120 modelos militares e policiais, e tem capacidade de fabricação de 500 carros por mês.

"Estar aqui hoje corrobora com a nossa política de segurança pública, na qual investimos em tecnologia e material de ponta para combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Destinamos mais de R$ 4,5 bilhões para modernizar as polícias, com a compra de veículos blindados e semiblindados, inclusive com sistema de câmeras. Serão mais de 5,8 mil veículos com a tecnologia embarcada no estado", afirmou o governador.

Comitiva do governo estadual foi conhecer as novas tecnologias da empresa, que já fornece veículos à Polícia Federal | Foto: Governo do Estado do RJ/Ernesto Carriço

Com plantas de produção e escritórios na América do Norte, Europa, Ásia, Oriente Médio e África, a empresa - que fornece veículos para a Polícia Federal - submete os veículos a testes balísticos e de impactos reconhecidos internacionalmente.

Blindados e drones comprados pelo Estado

No Estado do Rio, desde 2022, foram comprados 30 veículos blindados de transporte de tropa, 1.714 viaturas semiblindadas, duas ambulâncias e um helicóptero para a Polícia Militar. Para a Polícia Civil, o governo adquiriu 8 blindados e 4 aeronaves semiblindadas. Já a Secretaria de Administração Penitenciária conta hoje com 52 rangers de transporte de preso e 6 pick ups L200.

O Governo do Estado já investiu mais de R$ 4,5 bilhões em inteligência e tecnologia para fortalecer a segurança pública | Foto: Governo do Estado do RJ/Ernesto Carriço

Para ajudar em investigações de crimes e na preservação do meio ambiente e ordem pública, o Governo do Estado investiu no emprego de mais de 100 drones de última geração em ações de diversas secretarias e órgãos, como Corpo de Bombeiros e polícias Militar e Civil. Os equipamentos contam com reconhecimento facial, câmeras de longo alcance e megafone.

Tecnologia de última geração reforça a segurança no RJ

O Governo do Estado já investiu mais de R$ 4,5 bilhões em inteligência e tecnologia para fortalecer a segurança pública, com a aquisição de equipamentos de ponta que ampliam a capacidade de prevenção e resposta das forças de segurança. Entre as principais aquisições estão 15 mil câmeras corporais para policiais militares, promovendo mais transparência nas abordagens; 5,8 mil viaturas com tecnologia embarcada; e a implantação de um moderno sistema de videomonitoramento com reconhecimento facial.

O estado também incorporou o CICC Móvel, uma central de comando itinerante utilizada em grandes eventos, que reforça o patrulhamento nas ruas e contribui para uma atuação mais estratégica e eficiente das forças policiais.