Família do Maranhã procura jovem que sumiu após aceitar trabalho em São Gonçalo

A família de Aurélio Miguel Pereira, vive dias de angústia desde o desaparecimento do jovem Aurélio Miguel Pereira, de 23 anos. Segundo informações, ele saiu da cidade de Parnarama, no Maranhão, no início deste mês, com destino a São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para uma oportunidade de trabalho e desde então não foi mais visto.

Ainda de acordo com familiares, ele foi convidado por um amigo para trabalhar em uma obra que estaria recrutando pessoas na região. Aurélio chegou a se comunicar ao chegar ao Rio de Janeiro, no entanto, desde o dia 5 de abril, os familiares não conseguiram mais contato com ele e não têm qualquer informação sobre seu paradeiro.

A irmã do jovem informou ainda que o amigo que viajou com Aurélio entrou em contato com a esposa dele dias depois, dizendo que “não estava mais no Rio de Janeiro e que já tinha se mudado para Brasília”.

Natural de Parnarama, Aurélio é descrito pela família como um jovem tranquilo, trabalhador e responsável. Eles agora fazem apelos nas redes sociais para conseguir qualquer informação que possa ajudá-los a encontrá-lo.

Quem tiver informações sobre Aurélio Miguel Pereira pode entrar em contato com a família ou procurar a delegacia mais próxima.