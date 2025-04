Acadêmicos de Niterói anuncia trio na Direção de Harmonia para 2026

A Acadêmicos de Niterói anunciou mais uma novidade para o seu carnaval de 2026. A escola contará com um trio na Direção de Harmonia. Marcelinho Emoção chega para somar ao lado de Renato Kort e Fernando Honorato, renovados pela agremiação. O trio terá a missão de ir em busca dos 40 pontos na estreia da azul e branca no Grupo Especial.

Marcelinho Emoção foi Diretor Geral de harmonia em agremiações como Vila Isabel, Unidos da Ponte, Rocinha entre outros, e também já foi Diretor em escolas como Imperatriz, Unidos da Tijuca, Beija-flor, Mangueira e no último ano esteve na Mocidade Independente. O profissional também foi idealizador e palestrante do Workshop de Harmonia e Evolução da Unidos de Vila Isabel nos anos de 2022 e 2023.

"Chego na Acadêmicos de Niterói com muito respeito, lealdade e empenho. Sou um eterno entusiasta dos antigos carnavais e no meu método de trabalho busco que essa essência não se apague, e que a comunidade que eu esteja fazendo parte, brinque carnaval de forma leve, alegre e espontânea", revelou Marcelinho, novo contratado.

Fernando Honorato tem uma vasta experiência no mundo do carnaval tendo passagens por diversas agremiações, dentre elas Paraíso do Tuiuti e Império Serrano. Renato Kort foi diretor geral de harmonia da Estação Primeira de Mangueira de 2020 a 2022 e também tem passagens pelo Império da Tijuca entre 2022 e 2024. Ambos seguem renovados com a escola após o belo trabalho realizado em 2025.