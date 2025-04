PM prende homem por tráfico de drogas em Piratininga, Niterói

Na tarde desta segunda-feira (14), policiais militares do 12º BPM prenderam um homem por tráfico de drogas durante uma operação na Avenida Chico Xavier, na altura da ciclovia de Piratininga, em Niterói. A ação contou com a atuação da equipe de Operações, do GAT e do serviço de inteligência (P2).

Durante patrulhamento, os agentes identificaram três indivíduos comercializando entorpecentes no local. Ao perceberem a aproximação da polícia, os suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados e detidos.

Com um dos acusados, de 31 anos, os policiais encontraram uma mochila contendo grande quantidade de drogas. Ao todo, foram apreendidos 468 pinos de cocaína, 188 invólucros de maconha e 98 pedras de crack.

Os três suspeitos foram conduzidos à 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu), onde o acusado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso. Os outros suspeitos foram ouvidos e liberados.