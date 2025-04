Operação do 7º BPM no Zumbi termina com suspeito baleado e arma apreendida

Na manhã desta terça-feira (15), policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram uma operação na comunidade do Zumbi, com o objetivo de coibir roubos de veículos e cargas, além de remover barricadas instaladas por criminosos. A ação resultou na prisão de um homem, na apreensão de armamento e na detenção de um adolescente.





Durante patrulhamento da equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) na Rua Luiz Couto, os agentes foram surpreendidos por disparos efetuados por homens fortemente armados, escondidos em uma área de mata. Houve revide por parte dos policiais. Após a troca de tiros, os militares encontraram dois suspeitos na mata, além de armamento e equipamentos de comunicação.

Um adolescente de 15 anos foi apreendido e um jovem de 18 anos foi preso. Este último foi baleado durante o confronto e socorrido com vida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde permanece sob custódia policial.



Com os suspeitos, foram apreendidos uma pistola calibre .45, um carregador de calibre .45, sete munições de calibre .45 e um rádio transmissor.

A ocorrência, que segue em andamento, e será registrada na 73ª DP (Neves). A área onde ocorreu o confronto é dominada por uma facção criminosa Comando Vermelho (CV).