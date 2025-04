Homem é preso em flagrante após furtar itens de drogaria no Ingá, em Niterói

Um homem em situação de rua foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (14) após furtar produtos de uma drogaria no bairro Ingá, em Niterói.

Segundo informações da Polícia Militar, o acusado, de 32 anos, foi abordado na Rua Justina Bulhões, próximo à esquina com a Rua Paulo Alves, ainda em posse dos itens furtados. Ele havia subtraído cinco desodorantes da marca Rexona e três kits de barbeador Gillette Mach3 de uma drogaria, localizada na Rua Tiradentes com Rua Paulo Alves.

O crime foi comunicado por funcionários do estabelecimento, que acionaram a polícia após o furto. Com base nas características repassadas, os agentes iniciaram buscas na região e conseguiram localizar o suspeito pouco tempo depois. A testemunha reconheceu o homem como autor do furto, que também foi captado pelas câmeras de segurança da drogaria.

O acusado possui antecedentes criminais por furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi conduzido à 76ª Delegacia de Polícia (Centro), onde foi autuado em flagrante por furto. Ele permanece preso à disposição da Justiça.