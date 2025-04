Niterói deflagra nova fase da Operação Asfixia contra ferros-velhos clandestinos

A Prefeitura de Niterói, por meio do Gabinete de Gestão Integrada, em conjunto com a Polícia Civil, deflagrou, nesta segunda-feira (14), a nova fase da Operação Asfixia. Os objetivos são coibir a receptação de materiais furtados e combater crimes contra o patrimônio. A ação integrou a Operação Cavalo de Troia, coordenada pela 77ª DP (Icaraí) e comandada pelo delegado Vilson de Almeida Silva. Foi a quarta operação conjunta realizada em menos de um mês na cidade.

A ação teve como foco ferros-velhos clandestinos instalados em áreas consideradas sensíveis da cidade, onde há forte influência de organizações criminosas. Houve ainda a participação de integrantes da Coordenadoria de Ações Táticas da Guarda Municipal de Niterói, de agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e do Departamento de Fiscalização de Posturas. As ações estão sendo deflagradas a partir de investigações das inteligências de delegacias e do Gabinete de Gestão Integrada.

Quatro ferros-velhos foram alvos da operação. Dois estabelecimentos foram interditados por irregularidades graves, enquanto os outros dois receberam notificações administrativas. A ação também fiscalizou estabelecimentos clandestinos instalados em áreas consideradas sensíveis, onde há forte influência de organizações criminosas.

Além das interdições, houve a apreensão de máquinas de jogos, recuperação de veículos e notificações por irregularidades. Nos locais, agentes apreenderam 13 máquinas de jogos de azar e encontraram bombas de água e diversos materiais com indícios de furto como cobres, tampas e portões. Uma bicicleta e uma motocicleta modelo Biz, ambas com sinais de roubo ou furto, foram localizadas e recuperadas. A operação é uma das principais estratégias da Prefeitura, em parceria com as forças de segurança, para combater a criminalidade de forma preventiva, interrompendo a cadeia de receptação e escoamento de materiais ilícitos na cidade.

Diferentemente da primeira etapa, que teve como foco ferros-velhos clandestinos localizados em áreas urbanas comuns, a nova fase avança sobre regiões consideradas sensíveis, onde há influência direta de organizações criminosas. A atuação municipal ocorre sob a cobertura e segurança da operação policial, o que possibilita o exercício pleno da fiscalização.

O secretário do Gabinete de Gestão Integrada de Niterói, Felipe Ordacgy, destacou que a nova etapa da operação foi cuidadosamente planejada pelos órgãos de inteligência.

“A Operação Asfixia entrou em nova fase, atuando estrategicamente contra a segunda camada de estabelecimentos clandestinos de receptação. Seguiremos com ações integradas para manter o controle e a ordem no território da cidade”, afirmou o secretário.

Foram fiscalizados ainda dois ferros-velhos localizados no bairro de Santa Rosa, através de cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela juíza Juliana Grillo El Jaick nas investigações da 77ª DP. Os outros dois foram no Morro do Cavalão onde a Polícia Civil encontrou máquinas caça-níqueis.

“As investigações da 77ª DP identificaram que objetos furtados em Niterói estavam sendo levados a ferros-velhos no Morro do Cavalão. Esses estabelecimentos mantinham vínculos com o tráfico de drogas, utilizando a estrutura criminosa como proteção para manter atividades ilegais”, disse o delegado Vilson de Almeida Silva.

Outras ações - A operação já percorreu diversos bairros da cidade com integração com delegacias. Em ações anteriores, cinco ferros-velhos foram fiscalizados na Região Oceânica, resultando em cinco autuações por irregularidades, com duas pessoas conduzidas à 81ª DP (Itaipu). Já em outra etapa, realizada nos bairros Fonseca, Barreto e Engenhoca, três estabelecimentos foram autuados, sendo dois interditados.

Em operação conjunta com a Delegacia de Roubos e Furtos, a Prefeitura também interditou um prédio invadido no Buraco do Boi, no Barreto, que funcionava como ponto de venda de materiais furtados. Na ocasião, cinco homens foram detidos.