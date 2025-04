Perseguição no Cafubá termina com suspeito por tráfico de drogas preso

Uma ação policial no Cafubá, em Niterói, terminou com um homem de 33 anos preso, na tarde desta segunda-feira (14). Acusado de envolvimento com o tráfico de drogas na região, ele foi capturado com um revólver após uma perseguição na comunidade. Ele já tinha passagens por furto, receptação e porte ilegal de arma.

Segundo agentes do 12º BPM (Niterói), uma equipe foi enviada ao local para apurar denúncias sobre a presença de homens armados vendendo drogas na região. Um grupo de suspeitos foi visto no local, mas teria fugido ao avistar a equipe policial, segundo os agentes. Um cerco foi realizado no local e um deles foi detido.

Uma pistola 9mm, três carregadores para a arma com dezenas de munições e um aparelho de rádio transmissão, supostamente usado para comunicação entre criminosos, foram apreendidos. O material ilegal foi levado junto do suspeito para a 81ª DP (Itaipu), que registrou o caso.