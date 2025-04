Ladrão pula muro de condomínio se machuca e vai parar no hospital algemado

Um homem foi preso, na madrugada de segunda feira (14), após invadir um condomínio em Ipanema, Zona Sul do Rio. Para conseguir entrar no local, o criminoso precisou pular um muro e acabou se machucando.

Equipes do 23º BPM (Leblon) foram acionadas para averiguar uma situação de invasão a domicílio, na rua Prudente de Moraes, onde o criminoso foi encontrado. O homem precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, porque ficou com escoriações após pular o muro para conseguir entrar no prédio.

Identificado como Cristiano Cândido da Silva, ele está sob custodia na unidade hospitalar e o caso foi encaminhado para a 14ª DP (Leblon).