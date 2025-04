Acidente na Alameda São Boaventura complica trânsito em Niterói

Uma colisão entre um carro de passeio e uma moto complicou o trânsito na Alameda São Boaventura, no Fonseca, na pista sentido Niterói no início da tarde desta segunda-feira (14). Apesar do acidente, até a publicação desta nota, não havia registro de vítimas no local.

O acidente aconteceu no início da tarde, na altura da esquina com a Avenida Prof. João Brasil. O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Niterói foi acionado por volta das 13h. Duas faixas da pista sentido Niterói foram interditadas, o que provocou um intenso congestionamento já a partir da primeira baia para quem ia para o Centro da cidade ou para o acesso à Ponte Rio-Niterói. A via foi liberada por volta das 13h32.

