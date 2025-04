Fiéis sofrem ataque de traficantes ao serem confundidos com milicianos; Uma mulher foi morta

Uma ação criminosa deixou uma mulher morta em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, neste domingo (13), após membros de um grupo de oração, que realizava um culto evangélico, terem sido confundidos com milicianos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima, identificada como Sebastiana Luiz da Silva, de 57 anos, foi baleada por traficantes que acharam que ela fazia parte de uma milícia rival. Ela estava reunida com membros da igreja, durante uma oração, no bairro Babi, enquanto traficantes da Comunidade do Sapo, que fica nas imediações do templo religioso, monitoravam o grupo, por acharem que se tratavam de milicianos por conta das roupas que eles usavam.

Leia também:

Homem é baleado pelo cunhado e fica gravemente ferido em Maricá

Niterói tem operação integrada contra motos barulhentas em Icaraí



Ainda segundo relatos, os criminosos foram até o local da oração e ao chegarem, pessoas da igreja se assustaram e correram. Sebastiana tentou se proteger, mas acabou sendo baleada. Ela foi levada para o Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiu.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). Ainda não há informações sobre o velório e enterro do corpo da religiosa.